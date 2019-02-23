Клопп: Сульшеру повезло, но не сомневаюсь, что его утвердят главным тренером

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«Всем тренерам нужна удача в работе. Когда я после «Майнца» возглавил «Боруссию», люди говорили, что у меня нет международного опыта. И это было правдой.

Необычно, что человек, работая главным тренером в Норвегии, получает предложение из «Манчестер Юнайтед». Это очевидно. Но Сульшер показал свой класс. Он отлично проявил себя, ему везло в нужный момент.

Не сомневаюсь, он будет тренировать «Манчестер Юнайтед» и в следующем сезоне. Он заслуживает этого на 100 процентов. Не могу представить, чтобы клуб позвал на эту должность кого-то другого», — приводит слова Клоппа The Sun.