Канте: Жоржиньо важен для «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте встал на защиту партнёра по команде Жоржиньо. Напомним, хавбек был освистан болельщиками лондонской команды после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Мальмё» (3:0).



«Жоржиньо приехал в „Челси“ в этом сезоне, и сейчас чувствует себя хорошо в команде. Он хорошо знаком с философией главного тренера „Челси“. Жоржиньо важен для нас. Да, сейчас „Челси“ испытывает некоторые трудности, но мы работаем сплочённо и уверены, что всё будет хорошо», — приводит слова Канте The Sun.



Жоржиньо, как и главный тренер Маурицио Сарри, перешёл в «Челси» минувшим летом из «Наполи». В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 25 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 1 гол.

Сарри: Жоржиньо сложно играть, когда партнёры не двигаются без мяча