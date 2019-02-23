Мата: хотим, чтобы в матче с «Ливерпулем» нас было не 11, а 75 тысяч!

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится в воскресенье, 24 февраля.

«Хотим, чтобы за нас играли не 11 человек, а 75 тыс. Чтобы вместе мы стремились к забитым мячам. Уверен, болельщики нам помогут. Будут гнать нас вперёд. В последние недели атмосфера на «Олд Траффорд» была невероятной, фанаты счастливы. Они приходят и видят, как мы добиваемся результата. После этого болельщики возвращаются домой счастливыми. Надеюсь, всё будет именно так и в воскресенье.

С тех пор как прибыл в Манчестер, понимал, что матчи с «Ливерпулем» очень важны. Все ждут эти игры. Можно это почувствовать перед матчами, все обсуждают их.

После серии побед чувствуешь уверенность в своих силах. Всё это помогает играть лучше», — приводит слова Маты пресс-служба «Манчестер Юнайтед».