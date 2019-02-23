Сарри: Гвардиоле предоставили время, от меня требуют результата

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри перед финалом Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» прокомментировал ситуацию в лондонском клубе. После серии неудач появились слухи о возможной отставке итальянского специалиста. Сарри посетовал, что ему не предоставляют нужного времени, в отличие от наставника «Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиоле повезло, ему дали время. Думаю, когда клуб назначает Гвардиолу, все знают, что ему нужно время. В моём случае все требуют результата. Ничего больше», — приводит слова Сарри Sky Sports.

Ранее английские СМИ сообщили, что Сарри может быть уволен в случае поражения в финале Кубка английской лиги. Предыдущая встреча «Челси» с «Манчестер Сити» закончилась крупным поражением лондонцев (0:6).