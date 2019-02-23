Мане: «Манчестер Юнайтед» стал сильнее, но мы уверены в своих силах

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Олд Траффорд».

«Конечно, каждый футболист мечтает играть в таких больших матчах, побеждать в них. Все понимают значение дерби с «Манчестер Юнайтед». Но мы уверены в своих силах, приложим все усилия, чтобы победить.

«Манчестер Юнайтед» изменился, у них новый тренер, всё хорошо складывается, они выигрывают практически каждый матч. Так что и соперник уверен в своих силах, думаю, нас ждёт тяжёлая игра.

Каждый матч для нас сейчас очень важен, понимаем это. Нужно полностью сосредоточиться на грядущей встрече. Но и не стоит себя накручивать. Лишнее давление здесь не поможет. Нужно выходить на поле и получать удовольствие», — приводит слова Мане пресс-служба «Ливерпуля».