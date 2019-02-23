Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд

«Динамо» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и казанского «Рубина» на товарищеский матч на сборах в турецком городе Белек. Встреча команд состоится сегодня, 23 февраля, и начнётся в 13:00 мск.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Теттех, Юсупов, Марков, Черных, Жоаозиньо, Евгеньев, Козлов, Шунич, Луценко.

«Рубин»: Бабурин, Цаллагов, Микушин, Камболов, Гранат, Устинов, Могилевец, Башкиров, Подберезкин, Байрамян, Бухаров.

Московское «Динамо» набрало 20 очков в 17 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на шестом месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 34 очка в 17 матчах.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент