Бывший агент Икарди: Мауро сильно изменился с Вандой, не удивлён происходящему

Агент Абиан Морано, ранее представлявший интересы нападающего «Интера» Мауро Икарди, высказался по поводу ситуации с новым контрактом форварда.



«Икарди сильно изменился с тех пор, как Ванда Нара вошла в его жизнь. Раньше он был скромным, сконцентрированным и стремился расти в профессиональном плане. Его взгляд на жизнь кардинально изменился. К сожалению, в худшую сторону.



Честно говоря, не удивлён тому, что происходит. За то короткое время, что мне довелось поработать с Вандой, я сразу заметил другое отношение. Он был изолирован от дел. Это изменение в жизни может поставить под угрозу его будущее в спорте.



Мауро обязательно покинет „Интер“. Считаю, при правильном отношении Икарди способен стать лучшим 9-м номером и может побороться за „Золотую бутсу“", — приводит слова бывшего агента Football Italia.

«Интер» предложил Икарди контракт с зарплатой € 6,5 млн в год