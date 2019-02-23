Анчелотти: причиной ссоры с Пересом стал Бэйл

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти признался, что одной из причин ухода из «Реала» стал конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом из-за нападающего Гарета Бэйла.



«В команде необходим альтруизм, потому что если что-то и сводит с ума в футболе, так это игроки, которые проявляют эгоизм во время матча. Есть игроки, которые не отдают мяч партнёру, даже когда это необходимо. Один из таких — Гарет Бэйл. Я заплатил за это карьерой в „Реале“.



Причиной ссоры с Флорентино Пересом стало то, что я решил заменить Бэйла в матче с „Валенсией“. В одном из моментов Бэйл должен был отдать пас Бензема, который отправил бы мяч в пустые ворота, но вместе этого пробил сам. Я заменил Бэйла, и произошёл конфликт. Возможно, немного здравого эгоизма необходимо нападающему, но он ни в коем случае не должен быть чрезмерным», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Il Napolista.

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