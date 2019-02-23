Кантона: «Сити» или «Ливерпуль»? Одна мысль об этом уже причиняет боль

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказал предположение, кто выиграет английскую Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«Манчестер Сити» или «Ливерпуль»? Это всё равно что спрашивать, что бы я предпочёл — деревянные зубы или ноги из губки. Одна мысль об этом уже причиняет боль.

Но обе команды играют в отличный футбол. Сейчас и «Манчестер Юнайтед» очень хорош. Если бы сезон начался 10 матчей назад, «МЮ» был бы лидером. Философия «Манчестер Юнайтед» — дарить наслаждение своей игрой.

Мой прогноз на итоговую четвёрку? «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Кантона Liverpool Echo.

Завтра, 24 февраля, «Ливерпуль» встретится в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль», набрав 65 очков, располагается на втором месте. 65 очков также набрал лидирующий «Манчестер Сити», но «горожане» провели на один матч больше.