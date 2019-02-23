Икарди пропустит матч «Интера» с «Фиорентиной»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что нападающий Мауро Икарди не сможет принять участия в матче 25-го тура чемпионата Италии.



«Кейта Бальде с каждым днём чувствует себя лучше, но нам всё равно нужно подождать несколько дней. Икарди вернётся в скором времени. Другие игроки смогут помочь нам в матче с „Фиорентиной“", — приводит слова Спаллетти официальный сайт „Интера“.



Напомним, ранее Икарди был лишён капитанской повязки и пропустил несколько матчей «Интера». Позже появилась информация, что у нападающего травма колена, однако медицинское обследование не выявило повреждения. На данный момент Икарди ведёт с „Интером“ переговоры о новом контракте. Нынешнее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до лета 2021 года.

Бывший агент Икарди: Мауро сильно изменился с Вандой, не удивлён происходящему