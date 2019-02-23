Кураньи: посещу матч открытия нового стадиона «Динамо», если клуб пригласит

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи признался, что хотел бы посетить матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который может стать первым на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Напомним, игра состоится 10 марта.



«Знаю, что матчем со «Спартаком» будет открыт новый стадион «Динамо». Если клуб пригласит, я с удовольствием приеду на матч. Останусь ли в России до матча? Нет, после Кубка Легенд вернусь домой, а потом, может, приеду на открытие», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Кураньи выступал в составе московского «Динамо» с 2010 по 2015 год. Немецкий футболист принял участие в 145 матчах за «Динамо» и забил 56 голов.