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«Динамо» и «Рубин» не смогли выявить победителя в товарищеском матче

«Динамо» и «Рубин» не смогли выявить победителя в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

В товарищеском матче московское «Динамо» сыграло вничью с казанским «Рубином». Встреча команд состоялась в турецком городе Белек и завершилась со счётом 2:2.

На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Александр Бухаров. Ответный гол был забит на 25-й минуте — его автором стал нападающий «Динамо» Евгений Луценко. На 86-й минуте хавбек московской команды Жоаозиньо вывел свою команду вперёд. Через минуту форвард казанцев Артур Сагитов сравнял счёт.

Московское «Динамо» набрало 20 очков в 17 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на шестом месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 34 очка в 17 матчах.

Товарищеские матчи (клубы)
23 февраля 2019, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
2 : 2
Рубин
Казань, Россия
0:1 – Бухаров – 12, 1:1 – Луценко – 25, 2:1 – Жоаозиньо – 86, 2:2 – Сагитов – 87
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