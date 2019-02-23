«Динамо» и «Рубин» не смогли выявить победителя в товарищеском матче

В товарищеском матче московское «Динамо» сыграло вничью с казанским «Рубином». Встреча команд состоялась в турецком городе Белек и завершилась со счётом 2:2.



На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Александр Бухаров. Ответный гол был забит на 25-й минуте — его автором стал нападающий «Динамо» Евгений Луценко. На 86-й минуте хавбек московской команды Жоаозиньо вывел свою команду вперёд. Через минуту форвард казанцев Артур Сагитов сравнял счёт.



Московское «Динамо» набрало 20 очков в 17 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на шестом месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 34 очка в 17 матчах.