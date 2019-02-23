Карпин поздравил с 23 Февраля и выложил фото военного билета

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил мужчин с Днём защитника Отечества. Наставник ростовчан решил поздравить с помощью оригинального фото, опубликовав снимок собственного военного билета.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Карпина

Завтра, 24 февраля, «Ростов» проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром». В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.

В Российской Премьер-Лиге «Ростов» после 17 туров набрал 24 очка, южане занимают седьмое место в турнирной таблице. После возобновления чемпионата в 18-м туре РПЛ «Ростов» сыграет с «Енисеем». Футболисты из Красноярска, набрав 10 очков, замыкают турнирную таблицу. От спасительного 14-го места их отделяет шесть очков.