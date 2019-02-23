Сборная России разгромила сборную Нидерландов на Кубке Легенд

Сборная России стартовала на Кубке Легенд в Москве с победы над Нидерландами. Встреча группы B завершилась со счётом 10:4. В состав победителей по дублю оформили Роман Павлюченко и Дмитрий Аленичев. У голландцев хет-трик оформил Рафаэль ван дер Варт.

В 16:00 сборная России проведёт второй матч на турнире. Следующим соперником россиян станет сборная всех звёзд.

Напомним, в 2018 году победителем Кубка Легенд стала сборная России. В финале турнира российская национальная команда с разгромным счётом обыграла сборную Португалии (8:4). Этот титул стал 10-м для российской сборной.



Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

Кубок Легенд – 2019

Россия – Нидерланды – 10:4

Голы: Корнаухов, 3, Зырянов, 4, Павлюченко, 13, 23, Титов, 26, Аленичев, 27, 34, Тихонов, 38, Аршавин, 39, Ковтун, 40, – ван дер Варт, 2, 5, 29, Пауве, 3.