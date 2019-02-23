Де Лаурентис: было бы здорово сыграть в финале Лиги Европы с «Челси»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что футболисты из Неаполя не боятся никого в Лиге Европы. Также де Лаурентис выразил надежду, что «Наполи» сыграет в финале турнира с «Челси», который тренирует бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри.

«Наполи» никого не боится в Лиге Европы. Мы уже добились определённого статуса в Европе, играем в еврокубках уже девять лет. Также у нас отличный тренер, Карло Анчелотти, он может вести команду в таком турнире.

Нам повезло, что в соперники достался «Ред Булл Зальцбург». Теперь мы побываем в таком замечательном городе, как Зальцбург. Да и соперник не такой сильный, как некоторые другие клубы.

Было бы здорово дойти до финала турнира и съездить в Баку. Но сейчас нет смысла делать прогнозы, это – плохая примета. Было бы здорово, если бы в финале сыграли с «Челси». Надеюсь, что Сарри к тому времени будет и дальше руководить «Челси», он любит свою работу до безумия. Иногда эта страсть приводит к тому, что он теряет контроль над собой. Такая страсть к игре заслуживает уважения», — приводит слова де Лаурентиса Football-Italia.