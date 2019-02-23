Селихов — в стартовом составе «Спартака» на товарищеский матч с «Шерифом»

«Спартак» огласил состав команды на товарищеский матч с молдавским «Шерифом», который состоится сегодня, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Комбаров, Гулиев, Глушаков, Зобнин, Ханни, Адриано, Роша.



Запасные: Максименко, Шитов, Кутепов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Мельгарехо, Ломовицкий, Ташаев, Зе Луиш, Мелкадзе.



После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первой игре после зимнего перерыва красно-белые встретятся с «Краснодаром». «Оренбург» (22) располагается на 10-й строчке и в следующем матче чемпионата сыграет с «Анжи».