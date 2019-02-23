Аллегри: после поражения от «Атлетико» «Ювентус» должен хорошо сыграть в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 25-го тура Серии А с «Болоньей».

«Перин завтра займёт место в воротах, с первых минут сыграет Канселу. Посмотрим, в каком состоянии будет находиться Кьеллини, возможно, предоставим ему отдых. Что касается полузащитников, то Пьянич неважно себя чувствует. Надеюсь, вернуться в строй сможет Дуглас Коста. Если он будет в хорошей форме, то сыграет.

Нам нужно удачно провести следующие матчи чемпионата Италии перед ответной игрой с «Атлетико». Подготовка ведётся шаг за шагом, как наполнение бутылки.

С нашими игроками всё в порядке, они спокойны. Мы хорошо потренировались, теперь поражение в Мадриде нужно использовать для того, чтобы выйти на новый уровень», — приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».