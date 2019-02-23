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«Тоттенхэм» проиграл «Бёрнли» в Премьер-лиге, несмотря на гол Кейна

«Тоттенхэм» проиграл «Бёрнли» в Премьер-лиге, несмотря на гол Кейна
Футбол / Англия

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Бёрнли» Крис Вуд, отличившийся на 57-й минуте. В середине второго тайма форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн сравнял счёт. Победный гол забил нападающий хозяев Эшли Барнс на 83-й минуте.

Беспроигрышная серия «Бёрнли» в чемпионате Англии достигла восьми матчей. Ранее команда Шона Дайча одержала четыре победы и три раза сыграла вничью. «Бёрнли» также прервал победную серию «шпор», которая состояла из четырёх встреч.

«Тоттенхэм», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Бёрнли» (30) — 13-е.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
23 февраля 2019, суббота. 15:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Вуд – 57, 1:1 – Кейн – 65, 2:1 – Барнс – 83
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