Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Торино» — «Аталанта». 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Симеоне: хочу принести извинения «Ювентусу» за моё празднование гола

Симеоне: хочу принести извинения «Ювентусу» за моё празднование гола
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне извинился за своё поведение во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:0). В эпизоде с первым голом тренер схватился за пах.

«Я хочу принести извинения всем людям, которые обиделись на моё празднование гола, а также „Ювентусу“. Это был ужасный жест, выражение того, что я чувствовал к своим игрокам в данный момент. Я прошу прощения, и с этим я хотел бы закрыть вопрос», — приводит слова Симеоне AS.

Также аргентинец прокомментировал поведение мадридских фанатов, которые угрожали нападающему итальянского клуба Криштиану Роналду.

«Я всё могу понять. Я являюсь частью футбола и понимаю, что подобное может случиться», — добавил тренер.

Симеоне: жест нельзя назвать хорошим, но я показал фанатам, что у нас есть яйца
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент