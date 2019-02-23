Симеоне: хочу принести извинения «Ювентусу» за моё празднование гола

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне извинился за своё поведение во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:0). В эпизоде с первым голом тренер схватился за пах.

«Я хочу принести извинения всем людям, которые обиделись на моё празднование гола, а также „Ювентусу“. Это был ужасный жест, выражение того, что я чувствовал к своим игрокам в данный момент. Я прошу прощения, и с этим я хотел бы закрыть вопрос», — приводит слова Симеоне AS.

Также аргентинец прокомментировал поведение мадридских фанатов, которые угрожали нападающему итальянского клуба Криштиану Роналду.

«Я всё могу понять. Я являюсь частью футбола и понимаю, что подобное может случиться», — добавил тренер.