Роскошный гол из-за пределов штрафной — в обзоре матча «Хетафе» — «Райо»

В матче 25-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Райо Вальекано». Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 28-й минуте счёт открыл нападающий «Хетафе» Хайме Мата. В начале второго тайма форвард «Райо Вальекано» Рауль Де Томас сравнял счёт. Через 10 минут нападающий хозяев Хорхе Молина вновь вывел «Хетафе» вперёд.

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«Хетафе», набрав 39 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» (23) — 19-е.

В 26-м туре испанского первенства «Райо Вальекано» 1 марта на своём поле сыграет с «Жироной», а «Хетафе» через два дня в гостях встретится с «Бетисом» в Севилье.