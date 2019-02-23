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Михайлович: «Атлетико» доказал, что «Ювентус» не является непобедимым

Михайлович: «Атлетико» доказал, что «Ювентус» не является непобедимым
Футбол / Италия

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом», который состоится завтра, 24 февраля.

«Является ли «Ювентусом» вершиной, на которую невозможно подняться? Мы знаем, что встретимся с одной из сильнейших команд в Европе, но посмотрим, что будет на поле. Нам будет непросто, но и для „Ювентуса“ матч не окажется легкой прогулкой.

Матч «Атлетико» с „Ювентусом“ доказал, что не бывает непобедимых команд. Мы понимаем, что собой представляет «Ювентус».

Туринский клуб — это модель для всех, они уникальные в Европе. „Ювентус“ является примером для подражания с точки зрения руководства, игроков. Во всём. С приходом Роналду они попытаются выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Михайловича Football Italia.

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