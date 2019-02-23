Жардим: «Монако» нужно набирать столько же очков, сколько и лучшие команды

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал об ожиданиях от матча 26-го тура чемпионата Франции с «Лионом», который состоится завтра, 24 февраля.

«Лион» — сильная команда. Всем известны их результаты против лучших команд мира. Нам нужно оставаться сосредоточенными, у нас достаточно мотивации, чтобы провести сильный матч. Мы хотим победить. Хотим показать, что способны покинуть опасную зону. Нам нужно набирать столько же очков, сколько набирают лучшие команды.



Хочу видеть внутри команды соревновательный дух. Игроки должны использовать свои возможности. Они должны поддерживать себя в форме — это главное. Несмотря на то что некоторые из них играют меньше других, им тоже представится возможность показать себя", — приводит слова Жардима официальный сайт клуба.