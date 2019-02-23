Почеттино — о стычке с судьёй: в конце игры было много эмоций, я допустил ошибку

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сказал, что ему не нужно было начинать стычку с арбитром Майком Дином после финального свистка в выездном матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:2).

«В сегодняшнем поражении виноваты только мы. Этот матч был ключевым для «Тоттенхэма» в чемпионской гонке. Мы упустили огромную возможность.

Команда хотела победить. В конце встречи было много эмоций. Понимаем, насколько эта игра была важной для нас. Мы испытали разочарование.

Я допустил ошибку. Мне нужно было пойти в раздевалку и попить воды. Глупости случаются, и ты реагируешь. Возможно, я извинюсь перед рефери», — приводит слова Почеттино BBC.

Видео доступно на странице Sky Sports в «Инстаграме».