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«Спартак» проиграл молдавскому «Шерифу» в товарищеском матче

«Спартак» проиграл молдавскому «Шерифу» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Московский «Спартак» провёл товарищеский матч с молдавским «Шерифом». Встреча состоялась в турецком городе Белек на тренировочном поле отеля «Макс Роял» и завершилась поражением российской команды со счётом 1:2.

Автором первого гола стал защитник «Шерифа» Владимир Ковачевич, отличившийся на 42-й минуте. В компенсированное время первого тайма преимущество молдавского клуба удвоил хавбек Антун Палич. На 61-й минуте один мяч отыграл полузащитник красно-белых Софьян Ханни.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 18-го тура команда Олега Кононова сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы)
23 февраля 2019, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1 : 2
Шериф
Тирасполь, Молдавия
0:1 – Ковачевич – 42, 0:2 – Палич – 45+3, 1:2 – Ханни – 61
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