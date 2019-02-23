«Спартак» проиграл молдавскому «Шерифу» в товарищеском матче

Московский «Спартак» провёл товарищеский матч с молдавским «Шерифом». Встреча состоялась в турецком городе Белек на тренировочном поле отеля «Макс Роял» и завершилась поражением российской команды со счётом 1:2.

Автором первого гола стал защитник «Шерифа» Владимир Ковачевич, отличившийся на 42-й минуте. В компенсированное время первого тайма преимущество молдавского клуба удвоил хавбек Антун Палич. На 61-й минуте один мяч отыграл полузащитник красно-белых Софьян Ханни.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 18-го тура команда Олега Кононова сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.