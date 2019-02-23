«Динамо» проиграло юрмальскому «Спартаку» в товарищеском матче

Московское «Динамо» в рамках подготовки ко второй половине сезона в товарищеском матче проиграло юрмальскому «Спартаку» со счётом 1:2. Встреча состоялась в турецком Белеке.

Единственный гол в составе бело-голубых в начале второго тайма забил полузащитник Виктор Демьянов. Этот матч стал последним для «Динамо» на сборе, завтра команда вернётся в Москву.

«Динамо» (Москва, Россия) — «Спартак» (Юрмала, Латвия) — 1:2 (0:1)

Гол у «Динамо»: Демьянов, 52 (1:1)



«Динамо»: Лещук, Рауш, Хольмен, Рыков (Калачёв, 66), Терехов, Грулев, Соу, Демьянов, Липовой, Слепов, Панченко

После 17 туров «Динамо», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ динамовцы проведут на выезде с «Уфой». Встреча состоится 3 марта.