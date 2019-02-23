Гол Рондона помог «Ньюкаслу» обыграть «Хаддерсфилд» в Премьер-лиге

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Таун на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд.

Счёт был открыт в самом начале второго тайма, отличился экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломон Рондон, которому ассистировал Айзак Хэйден. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Айосе Перес. В этом эпизоде голевой передачей отметился Рондон.

Благодаря победе «Ньюкасл Юнайтед», набрав 28 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Хаддерсфилд» (11) остался на последнем, 20-м месте в таблице.

В другом матче тура «Борнмут» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счётом 1:1.