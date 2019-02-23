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Гол Рондона помог «Ньюкаслу» обыграть «Хаддерсфилд» в Премьер-лиге

Гол Рондона помог «Ньюкаслу» обыграть «Хаддерсфилд» в Премьер-лиге
Футбол / Англия

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Таун на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд.

Счёт был открыт в самом начале второго тайма, отличился экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломон Рондон, которому ассистировал Айзак Хэйден. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Айосе Перес. В этом эпизоде голевой передачей отметился Рондон.

Благодаря победе «Ньюкасл Юнайтед», набрав 28 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Хаддерсфилд» (11) остался на последнем, 20-м месте в таблице.

В другом матче тура «Борнмут» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счётом 1:1.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
23 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Рондон – 46, 2:0 – Перес – 52
Удаления: нет – Смит, 20
Англия - Премьер-лига. 27-й тур
23 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 – Кинг – 14 (пен), 1:1 – Хименес – 83 (пен)
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