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Гол Нисимуры принёс ЦСКА победу в товарищеском матче с «Уфой»

Гол Нисимуры принёс ЦСКА победу в товарищеском матче с «Уфой»
Футбол / РПЛ

Московский ЦСКА и «Уфа» провели товарищеский матч в Кампоаморе (Испания). Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.

Автором первого гола стал форвард Фёдор Чалов, отличившийся на 21-й минуте после передачи полузащитника Ивана Облякова. В концовке игры счёт сравнял нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов. Спустя минуту форвард «армейцев» Такума Нисимура забил победный мяч.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Уфа» (16) — 14-е.

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «армейцы» 2 марта сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча должна была состояться в Туле на стадионе «Арсенал», но из-за неудовлетворительного состояния поля руководство Премьер-Лиги приняло решение перенести игру на другую арену. Место проведения матча будет объявлено позже.

«Уфа» в игре 18-го тура российского первенства встретится с московским «Динамо». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 3 марта.

Товарищеские матчи (клубы)
23 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
2 : 1
Уфа
Уфа, Россия
1:0 – Чалов – 21, 1:1 – Кротов – 87, 2:1 – Нисимура – 88
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