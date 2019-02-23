Хет-трик Месси принёс «Барселоне» победу в матче с «Севильей»

В матче 25-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала каталонскую «Барселону». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Счёт в середине первого тайма открыл полузащитник «Севильи» Хесус Навас. Спустя четыре минуты отличился форвард «Барселоны» Лионель Месси. До перерыва хозяева снова вышли вперёд — гол забил защитник Габриэль Меркадо. В середине второго тайма Месси во второй раз сравнял счёт. На 85-й минуте Лионель оформил хет-трик. В компенсированное время отличился нападающий каталонцев Луис Суарес.

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Севилья» (37) занимает пятое место.

В следующем туре Примеры каталонская команда на выезде сыграет с мадридским «Реалом», а «Севилья» в гостях встретится с «Уэской». Оба матча состоятся 2 марта.