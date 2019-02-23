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Хет-трик Месси принёс «Барселоне» победу в матче с «Севильей»

Хет-трик Месси принёс «Барселоне» победу в матче с «Севильей»
Футбол / Испания

В матче 25-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала каталонскую «Барселону». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Счёт в середине первого тайма открыл полузащитник «Севильи» Хесус Навас. Спустя четыре минуты отличился форвард «Барселоны» Лионель Месси. До перерыва хозяева снова вышли вперёд — гол забил защитник Габриэль Меркадо. В середине второго тайма Месси во второй раз сравнял счёт. На 85-й минуте Лионель оформил хет-трик. В компенсированное время отличился нападающий каталонцев Луис Суарес.

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Севилья» (37) занимает пятое место.

В следующем туре Примеры каталонская команда на выезде сыграет с мадридским «Реалом», а «Севилья» в гостях встретится с «Уэской». Оба матча состоятся 2 марта.

Испания - Примера. 25-й тур
23 февраля 2019, суббота. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 – Навас – 22, 1:1 – Месси – 26, 2:1 – Меркадо – 42, 2:2 – Месси – 67, 2:3 – Месси – 85, 2:4 – Суарес – 90+3
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