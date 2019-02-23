Тренер «Севильи»: мы не знали, как остановить лучшего игрока в мире

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:4), посетовав на блестящую игру форварда каталонского клуба Лионеля Месси, который сделал хет-трик и отдал голевую передачу.

«Мы не знали, как остановить лучшего игрока в мире, против нас он всегда невероятно мотивирован. Его сложно сдержать.



Игра с „Барселоной“ требует полной выкладки. Мы смело играли и рисковали, но затем это сработало против нас, так как у нас закончился бензин», — приводит слова Мачина «твиттер» El Chiringuito TV.

После матча «Барселона», набрав 57 очков, продолжает лидировать в чемпионате Испании. «Севилья» (37) по-прежнему занимает пятое место в таблице.