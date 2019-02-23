Вальверде: Месси — лучший в мире, он забивает в нужное время и в нужном месте

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси в победном матче 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:2).

В этом матче аргентинец стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

«Это важная победа, но она не означает, что титул наполовину наш. Впереди ещё много матчей. У всех команд есть отличные игроки, а у нас — лучший. Помимо того что первый гол Месси был очень красив, он ещё оказался крайне важен для нас. Это был очень сложный удар.

Месси — превосходный игрок, который делает результат. Он лучший в мире не потому, что забивает три гола, а потому, что делает это в нужное время и в нужном месте», — приводит слова Вальверде «твиттер» El Chiringuito TV.