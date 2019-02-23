Два гола и эффектные сейвы — в видеообзоре матча «Торино» — «Аталанта»

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Аталанту». Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник Армандо Иццо, отличившийся на 42-й минуте. В начале второго тайма мяч в ворота «Аталанты» отправил нападающий Яго Фальке.

Видео доступно на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия «Торино» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Ранее команда из Турина одержала две победы и дважды сыграла вничью. Для клуба из Бергамо это поражение стало вторым кряду.

«Торино», набрав 38 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (38) — седьмое.

В 26-м туре итальянского первенства «Аталанта» на своём поле сыграет с «Фиорентиной», «Торино» дома встретится с «Кьево». Оба матча состоятся 3 марта.