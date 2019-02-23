Шикарная игра Месси — в видеообзоре матча Примеры «Севилья» — «Барселона»

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Севилью» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

На 22-й минуте счёт открыл Хесус Навас, ему ассистировал Виссам Бен-Йеддер. Через несколько минут счёт сравнял Лионель Месси с передачи Ивана Ракитича. В конце первого тайма «Севилья» вновь вышла вперёд благодаря голу Габриэля Меркадо с паса Пабло Сарабии.

В середине второго тайма Месси вновь уравнял положение, отличившись после паса Усмана Дембеле. На 85-й минуте Месси вывел «Барселону» вперёд, оформив хет-трик. В компенсированное время Месси отметился результативной передачей, которую преобразовал в гол Луис Суарес.

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Севилья» (37) занимает пятое место.