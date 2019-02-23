Дебют Аршавина за сборную России и ажиотаж фанатов. Лучшие фото с Кубка Легенд

23 февраля в Москве на МСА «Лужники» сборная России вышла в финал Кубка Легенд — 2019. Команда стартовала с победы над Нидерландами. Встреча группы B завершилась со счётом 10:4. В состав победителей по дублю оформили Роман Павлюченко и Дмитрий Аленичев. У голландцев хет-трик оформил Рафаэль ван дер Варт.

Во втором матче группового этапа Кубка Легенд сборная России обыграла команду звёзд со счётом 8:7.



В составе сборной России дублями отметились Дмитрий Аленичев и Егор Титов, ещё по голу — на счету Константина Зырянова, Андрея Каряки, Евгения Алдонина и Андрея Аршавина.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

Лучшие кадры с первого дня Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.