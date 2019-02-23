Месси оформил 50-й хет-трик в карьере, у Роналду на один больше

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:2).

В этой встрече аргентинец оформил 50-й хет-трик в карьере. Этот хет-трик стал для форварда 32-м в матчах чемпионата. Месси в 44-й раз забил не менее трёх голов в одном матче за «Барселону», шесть раз ему удалось сделать это, играя за сборную Аргентины.

Извечный конкурент Месси — португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил 51 хет-трик в карьере, из которых 35 — в чемпионатах.

31-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 25 голов, а также отдал 11 результативных передач.