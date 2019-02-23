Месси: с «Реалом» будет очень сложно, но мы хотим победить

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:2) поделился ожиданиями от ответной полуфинальной встречи Кубка страны с мадридским «Реалом».

«Теперь нас ждёт Кубок Испании, нам нужно побеждать, чтобы пройти дальше. В гостях с «Реалом» будет очень сложно, но мы хотим победить. После этого будем думать о Лиге чемпионов. Мы постараемся выиграть все турниры», — приводит слова Месси «твиттер» El Chiringuito TV.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт 27 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 23:00 мск.

В первом матче была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Голами отметились Лукас Васкес в составе «Реала» и Малком — у «Барселоны».