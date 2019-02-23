Месси укрепил лидерство в гонке за «Золотой бутсой»

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси продолжает возглавлять гонку за «Золотой бутсой». В выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:2) аргентинец стал автором хет-трика. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси забил 25 мячей в 23 играх.

Главным соперником лидера «Барселоны» в борьбе за «Золотую бутсу» является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, записавший в актив 22 гола в 20 матчах французской Лиги 1. Третье место занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (19 мячей в 24 встречах итальянской Серии А).

Гонка за «Золотой бутсой»

1. Лионель Месси («Барселона») — 25 голов

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 22

3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 19

4. Кшиштоф Пёнтек («Милан») — 18

5. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 17

6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 17

7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 17

8. Фабио Квальярелла («Сампдория») — 16

9. Дуван Сапата («Аталанта») — 16

10. Николя Пепе («Лилль») — 16

11. Луис Суарес («Барселона») — 16