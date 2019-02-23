«Алавес» сыграл вничью с «Сельтой» в Примере

В матче 25-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Сельту». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 0:0.

Беспроигрышная серия «Алавеса» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее команда Фернандеса Абелардо одержала победу в домашней встрече с «Леванте» (2:0) и сыграла вничью в выездном матче с «Бетисом» (1:1).

Для «Сельты» очко, добытое в Витории, стало первым в последних трёх играх. В предыдущих двух турах подопечные Мигела Кардозу потерпели поражение в гостевой игре с «Хетафе» (1:3) и в домашней встрече с «Леванте» (1:4).

«Алавес», набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (25) — 17-е.

В 26-м туре испанского первенства «Алавес» 2 марта на выезде сыграет с «Вильярреалом», а «Сельта» на следующий день в гостях встретится с «Эйбаром».