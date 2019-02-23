Вальверде: «Реал» недоволен календарём? Любой клуб может пожаловаться на график

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:2) прокомментировал слова наставника «Реала» Сантьяго Солари, который недоволен календарём команды.

«Послушайте, любой может пожаловаться на календарь. „Севилья“ играла в среду и сегодня, и они, и мы могли сыграть только сейчас. Подобные разговоры возникают из-за клуба, который говорит об этом. Временами такое случается со всеми», — приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, в 25-м туре Примеры «Реал» на выезде сыграет с «Леванте». Матч состоится 24 февраля. 27 февраля «Реалу» предстоит ответная полуфинальная встреча Кубка Испании с «Барселоной», которая пройдёт в Мадриде на стадионе «Бернабеу».