Автогол Эвертона помог «Фортуне» обыграть «Нюрнберг»

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала «Нюрнберг». Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 4-й минуте с поля был удалён нападающий «Нюрнберга» Матеус Перейра. В меньшинстве гостям удалось забить гол в концовке первого тайма. Его автором стал хавбек Эдуард Лёвен.

На 63-й минуте защитник «Нюрнберга» Эвертон сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота. Победу «Фортуне» принёс защитник Кан Айхан, отличившийся в конце второй половины после передачи хавбека Кевина Штёгера.

«Фортуна», набрав 28 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Нюрнберг» (13) — 18-е.

Напомним, Эвертон выступал за махачкалинский «Анжи» с 2012 по 2015 год.