Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетик Бильбао» — «Эйбар». 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Автогол Эвертона помог «Фортуне» обыграть «Нюрнберг»

Автогол Эвертона помог «Фортуне» обыграть «Нюрнберг»
Футбол / Германия

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала «Нюрнберг». Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 4-й минуте с поля был удалён нападающий «Нюрнберга» Матеус Перейра. В меньшинстве гостям удалось забить гол в концовке первого тайма. Его автором стал хавбек Эдуард Лёвен.

На 63-й минуте защитник «Нюрнберга» Эвертон сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота. Победу «Фортуне» принёс защитник Кан Айхан, отличившийся в конце второй половины после передачи хавбека Кевина Штёгера.

«Фортуна», набрав 28 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Нюрнберг» (13) — 18-е.

Напомним, Эвертон выступал за махачкалинский «Анжи» с 2012 по 2015 год.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
23 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
2 : 1
Нюрнберг
Нюрнберг
0:1 – Лёвен – 41, 1:1 – Эвертон – 63 (автогол), 2:1 – Айхан – 83
Удаления: нет – Перейра, 4
Самая бьющая команда Европы играет в Бундеслиге. И это не «Бавария»
А её тренер отказал «Баварии».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент