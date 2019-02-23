Мбаппе — самый молодой игрок в истории Лиги 1, забивший 50 голов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в домашнем матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» (3:0). Для 20-летнего форварда эти голы стали 50-м и 51-м в играх чемпионата Франции за карьеру.

Как сообщает пресс-служба Лиги 1 на своей странице в «Твиттере», Килиан стал самым молодым игроком в истории французского первенства, которому удалось записать в актив 50 мячей.

Статистика Мбаппе в чемпионате Франции

Сезон-2015/16 («Монако») — 1 гол в 11 матчах

Сезон-2016/17 («Монако») — 15 голов в 29 матчах

Сезон-2017/18 («ПСЖ») — 13 голов в 28 матчах

Сезон-2018/19 («ПСЖ») — 22 гола в 20 матчах

«ПСЖ», набрав 68 очков, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. 2 марта парижане проведут выездную встречу 27-го тура с «Каном».