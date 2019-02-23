Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетик Бильбао» — «Эйбар». 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ницца» потерпела поражение в матче с «Амьеном», «Генгам» обыграл «Анже»

«Ницца» потерпела поражение в матче с «Амьеном», «Генгам» обыграл «Анже»
Футбол / Франция

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Амьен» принимал «Ниццу». Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Серу Гирасси, отличившийся на 11-й минуте после передачи форварда Муссы Конате.

В другом матче 26-го тура чемпионата Франции «Генгам» принимал «Анже». Встреча состоялась в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил полузащитник Лука До на 92-й минуте после передачи хавбека Маркуса Коко.

Турнирную таблицу Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».

Завтра, 24 февраля, в Фонвьее на стадионе «Луи II» пройдёт матч «Монако» — «Лион». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Франция - Лига 1. 26-й тур
23 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Амьен
Амьен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 – Гирасси – 11
Франция - Лига 1. 26-й тур
23 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Генгам
Генгам
1 : 0
Анже
Анже
1:0 – До – 90+2
«Марсель» отказал российскому клубу в продаже защитника Амави за € 12 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент