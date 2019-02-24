Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории АПЛ

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон установил рекорд Премьер-лиги, став самым возрастным наставником в истории турнира.

В матче 27-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (4:1) Ходжсон руководил командой в возрасте 71 года и 198 дней. Таким образом, наставник побил рекорд Бобби Робсона, который в 2004 году руководил клубом «Ньюкасл Юнайтед», и вывел команду на матч в возрасте 71 года и 192 дней.

После 27 туров «Кристал Пэлас», набрав 30 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата.

Ходжсон ранее тренировал в Англии «Блэкберн Роверс», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич». Также возглавлял сборные Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии. Кроме того работал с такими известными клубами, как «Интер» и «Удинезе».