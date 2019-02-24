«Рома» обыграла «Фрозиноне» благодаря голу Джеко на 95-й минуте

В матче 25-го тура «Рома» обыграла «Фрозиноне» со счётом 3:2. Встреча состоялась во Фрозиноне на стадионе «Бенито Стирпе». Матч обслуживал арбитр Джанлука Манганьелло.

Счёт был открыт на пятой минуте, отличился Камилло Чано. На 30-й минуте положение уравнял Эдин Джеко. Через минуту римский клуб вывел вперёд Лоренцо Пеллегрини. В конце встречи хозяева сумели сравнять счёт благодаря голу Андреа Пинамонти с передачи Чано. Победу «Роме» принёс Эдин Джеко, забивший гол на 95-й минуте.

После матча «Рома», набрав 44 очка, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. От четвёртого места, которое даёт право принять участие в квалификации Лиги чемпионов-2019/20, римляне отстают на одно очко. «Фрозиноне» (16) по-прежнему остаётся в зоне вылета, занимая 19-е место в таблице.

В следующем туре «Рома» на выезде сыграет «Лацио». Матч состоится 2 февраля. «Фрозиноне» предстоит выездная встреча с «Дженоа» (3 февраля).