Пике: в первом круге у «Реала» было на день отдыха больше, но мы победили 5:1

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями об ответном полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом», а также прокомментировал жалобы соперника на календарь.

«Если я правильно помню, у них был один дополнительный день отдыха в первой половине сезона, но мы победили со счётом 5:1. Они будут настроены на матч, но мы сделаем всё возможное, чтобы достичь финала», — приводит слова Пике Marca.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 27 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи в 23:00 мск. В первом матче, который состоялся в Барселоне, была зафиксирована ничья со счётом 1:1.

Напомним, что в первом круге чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» на своём поле разгромила «Реал» со счётом 5:1.