Тухель: Мбаппе мог забить пять голов в матче с «Нимом»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу со счётом 3:0 в домашнем матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».

Нападающий Килиан Мбаппе стал автором дубля. Ещё один гол забил полузащитник Кристофер Нкунку.

«У нас было много шансов на протяжении всей игры. Мы могли выиграть с более крупным счётом. Килиан мог забить пять голов! Возможно, нам немного не хватало концентрации, но считаю, что команда сыграла очень хорошо. Мы исключительно провели второй тайм. Это отличная победа.

Теперь наша цель — обыграть «Дижон» в Кубке Франции. Мы не забыли, как вылетели из Кубка лиги, проиграв «Генгаму». Нужно сохранять спокойствие, оставаться профессионалами и быть готовыми ко вторнику. Это очень важный матч для нас», — приводит слова Тухеля пресс-служба «ПСЖ».