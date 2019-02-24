Коломейцев: соскучился по футболу! Верю, что начинается белая полоса

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о процессе восстановления после травмы.

«Самое тяжёлое в травме – это быть не с командой. Впервые в своей карьере я провёл полгода без футбола. Особенно тяжело было на матчах! Я приходил на стадион, сидел на трибуне и безумно переживал. Ещё, конечно, расстроился, что не смог сыграть в Лиге чемпионов. Надо закончить этот сезон хорошо, чтобы в следующем мы вернулись в элитный турнир!

Конечно, первое время после травмы появлялись неприятные мысли: вдруг вернуться в футбол не получится? Но я знал, что надо работать над собой и терпеть. Соблюдать правильный режим восстановления и тренировок.

На заключительном сборе я уже присоединился к общей группе! Делаю уже практически всё, кроме, непосредственно, футбола. Психологических проблем и боязни снова что-то повредить нет. Наоборот, я так соскучился по футболу! Верю, что начинается белая полоса», — приводит слова Коломейцева пресс-служба «Локомотива».