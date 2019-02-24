Ракитич: дай Месси немного свободного пространства — и он изменит ход матча

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич похвалил нападающего Лионеля Месси, который забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:2).

«Месси снова сыграл ключевую роль в матче. Такое уже было, случилось вновь и будет в будущем. Он самый важный игрок команды, который делает результат. Если вы дадите Лео немного свободного пространства, то он может изменить ход матча. Очень рад за него и за Суареса, который вновь забил.

Моё будущее? У меня ещё больше трёх лет по контракту. Приятно, что мной интересуются топ-клубы, но я вижу себя только в «Барселоне», — приводит слова Ракитича Marca.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 25 голов, а также отдал 11 результативных передач.