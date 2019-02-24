Рибери не пожал руку Ковачу после замены в матче с «Гертой»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отказался пожать руку главному тренеру команды Нико Ковачу после замены в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (1:0).

Хавбек был заменён на 58-й минуте встречи. Ковач подал руку игроку, однако тот проигнорировал жест тренера. Вместо Рибери на поле вышел полузащитник Кингсли Коман, который через девять минут был заменён из-за травмы.

В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 17 встречах и забил 4 мяча.

«Бавария» набрала 51 очко и догнала дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шмели» продолжают занимать первое место, поскольку имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Кроме того, у них одна игра в запасе.