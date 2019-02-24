Гол Гарсии на 41-й секунде — в видеообзоре матча «Атлетик» — «Эйбар»

В матче 25-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия, отправивший мяч в ворота «Эйбара» на первой минуте после передачи защитника Юри Берчиче.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия команды из Бильбао в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее подопечные Гаиски Гаритано одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Для «Эйбара» это поражение стало первым в последних шести встречах.

«Атлетик», набрав 33 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского первенства, «Эйбар» (31) — 11-е.