Ковач: после тяжёлого матча в Ливерпуле «Бавария» показала волю и менталитет

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с берлинской «Гертой» (1:0).

«Мы одержали победу в очень тяжёлом матче. В последние годы в матчах с «Гертой» мы выглядели не лучшим образом, потеряли много очков. Будучи тренером, много думаешь над тем, как перевести такой матч в нужное для твоей команды русло. Стандартные положения могут стать эффективным оружием. Благодаря умению играть в чужой штрафной и мастерству в игре головой Хави всегда может быть опасен у чужих ворот. После тяжёлого матча в Ливерпуле мы должны были показать волю и менталитет. Мы это сделали и удачно завершили тяжёлую неделю», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

«Бавария» набрала 51 очко и догнала дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шмели» продолжают занимать первое место, поскольку имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Кроме того, у них одна игра в запасе.